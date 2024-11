Veneziatoday.it - Musile di Piave contro la violenza di genere con cortei, musica e arte

Leggi l'articolo completo su Veneziatoday.it

didice con forza no a ognile donne: in vista del 25 novembre, infatti, il Comune ha predisposto una serie di eventi coinvolgendo giovani, artisti e musicisti. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 22 novembre, alle 20.45, con il concerto “Note rosse” della.