Lapresse.it - Milano, finisce con l’auto contro un guardrail: muore ragazza di 20 anni

Unadi 20ha perso la vita, nella notte tra domenica e lunedì, in un incidente stradale avvenuto in via Enrico Fermi, angolo via Fulvio Testi, asulla quale viaggiava, da passeggera, è sbandata per cause ancora in corso di accertamento ed è andata a sbattereil. Il ragazzo che era alla guida, un 26enne, è stato portato in codice giallo all’ospedale San Raffaele. Quando i soccorsi di Areu 118 sono giunti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso della