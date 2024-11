Liberoquotidiano.it - Milano: Biancofiore, 'Lupi sarà grande sindaco, giusta intuizione La Russa'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - “Ha ragione il presidente del Senato, Ignazio La, quando sottolinea che bisogna farsi trovare pronti alla sfida per ildi, con l'obiettivo di consolidare anche a livello territoriale, il buon governo del centrodestra. E Maurizio, mio collega alla Camera, senza dubbio, rappresenterebbe unaed efficace candidatura per rilanciare una città svilita da tredici anni di un'accozzaglia sinistra, che l'hanno fatta involvere". Così la senatrice Michaela, presidente del gruppo Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie."Non solo l'ala centro moderata è un sostegno determinante all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ma può esprimere un candidato, come, che già da ministro ma anche da assessore nella giunta Albertini dimostrò di avere capacità, lungimiranza, esperienza e amore per la propria città che sono qualità imprescindibili per un primo cittadino.