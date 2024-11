Lapresse.it - Milan, dalla squalifica al flop di Cagliari: Theo Hernandez nel mirino dei tifosi sui social

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Prima era toccato a Leao ora èa essere finito neldeidel. Suisono in tanti a ritenerlo colpevole per almeno due dei tre gol subiti a. “Se continua a giocare con la superficialità di un sempre stanco..non serve per la causa!!!”, scrive un utente di X ma tutti i gruppi dedicati al club di via Aldo Rossi sui vari Facebook e Instagram puntano il dito sul terzino francese riportando tra le altre cose le analisi di testate come Gazzetta dello Sport, Sportmediaset e Corriere della Sera che non hanno risparmiato critiche a.Gazzetta dello Sport: “gira a vuoto. E Fonseca pensa alla cura-Leao: la panchina”“Anon ha opposto resistenza a Zortea e Zappa, i due esterni di destra su cui gli avversari hanno costruito prima il vantaggio e poi la rimonta”, ha scritto la rosea secondo cui mister Fonseca starebbe pensando per il transalpino una “cura-Leao” e cioè la panchina nel prossimo match.