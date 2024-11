Dailymilan.it - Milan, c’è solo una cura per Theo Hernandez: Paulo Fonseca. Perché se aspettiamo Ibrahimovic…

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

C’èunapere si chiamaL’allenatore delè la soluzione perchè seIbrahimovic.C’è un problemaal. C’è e non da oggi. C’è da quando se ne è andato Paolo Maldini. È continuato quando Giorgio Furlani ha deciso di rinnovare il contratto di Rafael Leao. Un contratto ricco. Fino alla gara di Madrid immeritato. Un contratto pensante per tutto lo spogliatoio.Sette milioni di euro che oggi vorrebbero tutti. Chi perlomeno li merita. E neldi ieri li meritava simente Maignan e. In quello di oggi anche Tijjani Martinus Jan Reijnders Lekatompessy. Ma questo è un altro discorso.ha sempre avuto un grande difetto. Quello di non saper difendere. A memoria, e ne ho poca, quest’anno è già successo a Parma oltre che a Cagliari.