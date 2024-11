Tg24.sky.it - Migranti, tribunale Roma rimette caso Albania a Corte Ue: sospesa convalida trattenimenti

È arrivata oggi, 11 novembre, una nuova pronuncia deldisulle ordinanze di trattenimento deinel centro italiano di permanenza per il rimpatrio in. La sezione immigrazione ha rimesso ildeitrattenuti nel centro inalladi giustizia europea, sospendendo il provvedimento didel trattenimento. La decisione riguarda sette, egiziani e bengalesi, che ora si trovano all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader. Allo scadere dei termini di, i sette- arrivati nei giorni scorsi - dovranno lasciare la struttura. Alcune settimane fa i magistrati della sezione immigrazione delno - facendo riferimento a una sentenza delladi giustizia europea – si erano espressi con l’annullamento del trattenimento di 12, dando il via a un botta e risposta con la politica che non si è più fermato: il ministro della Giustizia Nordio ha chiesto alle toghe di non criticare le leggi, i giudici hanno accusato il governo di cercare lo scontro.