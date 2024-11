Lapresse.it - Migranti, Tajani: “Alcuni magistrati vogliono imporre linea a Governo”

“In una democrazia c’è la tripartizione dei poteri. Quando uno di questi poteri scavalca i propri confini mette in difficoltà la democrazia. Ci sonoche stanno cercando dila loropolitica al. Questo non è accettabile. Io rispetto tutte le decisioni della magistratura, non faccio polemica e non offendo nessuno, dico soltanto che è una scelta che va contro la tripartizione dei poteri. Non è un magistrato che decide qual è un Paese sicuro perché non lo sa. Perché non si occupa di queste cose. Se ilche ha gli strumenti per farlo dice che un Paese è sicuro, allora c’è qualcosa che non funziona”. Coì il vicepresidente del Consiglio Antonio, commentando la sospensione della convalida dei trattenimenti nel Cpr albanese di Gjader di 7da parte del tribunale civile di Roma.