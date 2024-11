Iltempo.it - Migranti in Albania, altro stop dei giudici: "Devono tornare in Italia"

La sezione immigrazione del tribunale civile di Roma ha sospeso la convalida dei trattenimenti nel Cpr albanese di Gjader di 7, cittadini provenienti dall'Egitto e dal Bangladesh, già trasferiti in. Il provvedimento oggetto di convalida è stato emesso dalla questura di Roma che ha emesso un provvedimento di trattenimento nel centro di prima accoglienza di Gjader in. Per uno di loro, richiedente asilo, dato lo stato di fragilità è stata invece disposta la permanenza in un Cprno. Alla luce della sospensione i 7torneranno ine saranno liberi. Idella sezione immigrazione attendono il parere dalla corte di Giustizia europea.