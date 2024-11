Lapresse.it - Meteo, niente ‘Estate di San Martino’ sull’Italia: nei prossimi giorni pioggia e freddo

Contrariamente alla diffusa leggenda dell’Estate di San Martino, che prevede il ritorno per un breve periodo di condizioni climatiche miti e soleggiate intorno alla festa di San Martino (l’11 novembre), le previsioniper ivedono peggioramenti nei, cona partire da martedì. Secondo.expert, infatti, tra martedì e mercoledì la prima perturbazione del mese si muoverà verso ovest determinando un graduale peggioramento su diverse regioni del Centro-Sud. E sempre martedì un altro frontein arrivo dal Nord Europa raggiungerà parte delle regioni settentrionali e interesserà essenzialmente l’estremo Nord-Ovest, con nevicate sulle Alpi. Temperature in calo su gran parte della penisolaInoltre, prosegue.expert, l’aria più fredda che accompagna la precipitazione determinerà un calo termico su gran parte della Penisola, in maniera più evidente e sensibile al Nord e sulle regioni del versante adriatico.