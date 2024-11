Ilrestodelcarlino.it - Mense scolastiche, le Marche brillano per l’alta qualità

Ancona, 11 novembre 2024 – Fano è sul podio, al secondo gradino a pari merito con Parma, della classifica delle. Buoni piazzamenti anche per Ancona, Macerata e Jesi. Al primo posto il Comune di Sesto Fiorentino. Le, ad ogni modo, si sono difese bene: si confermano con la più elevata percentuale di strutture di alta. È quanto emerge dal 9° Rating dei menu scolastici di Foodinsider. Il report ha confermato il Nord come l’area con il maggior numero didi alta, con il 37% di Comuni nella fascia dell'eccellenza, contro il 28% del Centro e l'11% del Sud. Un confronto però impari: dato il numero esiguo dinel Mezzogiorno, il tempo pieno non sarebbe molto diffuso. A livello regionale, legrazie a Fano, Ancona, Jesi e Macerata. Agli ultimi posti nella classifica che analizza sessanta, nell'ordine, secondo l'analisi di Foodinsider che ogni anno monitora lo stato del servizio su un campione rappresentativo di circa un terzo delle strutture, risultano Pescara, Viterbo, Pisa, Alessandria, Potenza, Cagliari, Grosseto, Prato, Reggio Calabria, Novara e L'Aquila.