Meloni e Bernini, quel sangue sulla faccia di due donne

Qui siamo da sempre e senza eccezioni per la libertà di parola. Free speech assoluto, quasi assumendo come forma mentale l'interpretazione più larga del Primo Emendamento alla Costituzione Usa: libertà d'espressione sempre e comunque, anche (direi soprattutto) a favore di chi la pensa all'opposto. Quindi, da queste parti, non leggerete mai invocazioni pro censura o pro bavaglio verso chicchessia. Anzi, forse con eccesso di ottimismo, continuo personalmente a pensare che i nemici della libertà sia meglio farli parlare: più aprono bocca e più fanno autogol; più esagerano e più creano nelle persone comuni gli anticorpi utili a contrastare le loro bestialità. Ciò detto, però, alcune domande è impossibile non farsele vedendo il manifesto (ce l'avete sotto gli occhi, amici lettori) che i fenomeni di Cambiare Rotta hanno fatto circolare in vista dilo che chiamano il “NoDay - Sciopero nazionale studentesco”, programmato per il prossimo 15 novembre, cioè venerdì della settimana che comincia.