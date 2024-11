Quotidiano.net - Media, duemila opere d'arte contraffatte sequestrate in Belgio

Circafalsi di celebrid'- per danni dal valore totale di 200 milioni di euro - sono statedalla autorità giudiziaria del Brabante vallone, in. L'inchiesta ha portato alla scoperta di una rete internazionali di falsari, impegnati a mettere sul mercato i quadridi pittori del calibro di Banksy, Andy Warhol, Pablo Picasso, Joan Miró, Francis Bacon, Vassily Kandinsky, Gustav Klimt, Claude Monet, Vincent van Gogh e Salvador Dalì. L'indagine, rivelata dall'agenzia Ue Eurojust e rimbalzata subito suibelgi, è stata condotta congiuntamente dalle autorità giudiziarie belga, spagnola, francese e italiana. E' stata rivelata l'esistenza di una rete di contraffattori in Spagna, Francia e. Una volta prodotte led'false, la rete ha collaborato con diverse case d'asta complici in Italia per vendere i pezzi.