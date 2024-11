Laverita.info - Mattarella green abbraccia la Cina rossa

Per il presidente «servono tanti Marco Polo» per superare «le sfide globali», come quella sul clima. Così a pagare sarà la nostra industria. E sull’arte: «Rispetto reciproco per un comune arricchimento. Cultura veicolo di pace». Ma sugli artisti russi censurati.