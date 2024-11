Ilfattoquotidiano.it - “Marco de La Solitudine dice di non avermi tradita, ma io mi ricordo bene la lingua dentro quella lì sulle scale. C’ero, ho visto tutto”: lo confessa Laura Pausini

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

se n’è andato e non ritorna più” è forse uno degli incipit più riconoscibili e famosi di una delle canzoni più popolari non solo del Festival di Sanremo, ma anche della musica italiana nel mondo, considerando i 3 milioni di copie vendute.vinceva così Sanremo Giovani 1993 per iniziare poi un lungo percorso artistico nel mondo tra premi e riconoscimenti continui. La cantante è stata ospite a “Che Tempo che Fa” e ha rivelato un aneddoto legato acanzone. “Confermo che è stato Pippo Baudo ad inventarmi perché se non sceglieva La“, ha detto.Poi Fabio Fazio ha affermato: “Tra l ‘altro sto povero, che è diventato un Cold Case.In ogni concerto c ‘è questa cosa, peraltro nega di averti tradito”. Manon ci sta: “di non, ma io milalì.