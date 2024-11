Lapresse.it - Manovra, Landini: “Nessuna apertura del governo alle nostre richieste”

“Ilha confermato che quella presentata in Parlamento è la. Che i margini sono quelli, che gli spazi di modifica sono limitati se si condivide quell’impianto e se si sta dentro a quella logica. Confermiamo il nostro giudizio: una pessima legge di bilancio che non dà futuro al nostro paese. Abbiamo fatto delleprecise. Un aumento salariale che non può essere quello del 6% proposto nell’accordo separato quando l’inflazione è al 17%, l’aumento degli investimenti in sanità pubblica, l’eliminazione del bloccoassunzioni pubbliche, una modifica vera della Fornero, soldi per automotive e Mezzogiorno. Alla domanda su dove prendiamo i soldi, abbiamo risposto con una vera riforma fiscale con cui tassare le rendite e i patrimoni. Chi continua a rimetterci sono i lavoratori, i pensionati e i giovani precari” così il segretario CGIL Maurizioal termine delle sei ore di incontro con ila Palazzo Chigi sulla legge di bilancio.