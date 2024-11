Malattie endocrine, al congresso AME focus su diagnosi e terapia

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Quattro milioni di italiani affetti da diabete di tipo 2. Quattro su 10 affetti da eccesso ponderale, mentre uno su 10 da obesità. Un’incidenza ogni 100.000 abitanti di 15-18 nuovi casi di tumore della tiroide per le donne e di 5 casi per gli uomini. Questi solo alcuni esempi dell’impatto di alcune patologie endocrinologiche e del metabolismo di cui si è parlato parlerà diffusamente nel corso del XXIIINazionale AME – Update in Endocrinologia Clinica a Roma.L’evento si pone l’obiettivo di offrire un aggiornamento medico-scientifico di elevato standard qualitativo nell’ambito dell’Endocrinologia e del Metabolismo, con un occhio attento anche ai fenomeni sociali, quali la violenza di genere.Ilmira a fornire un aggiornamento medico-scientifico di elevata qualità nel campo dell’endocrinologia e del metabolismo.