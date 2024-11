Fanpage.it - Madonna di Trevignano, l’ex portavoce di Gisella: “Ha adepti in Europa, fanno ciò che gli dice”

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

La tappa diRomano è scomparsa dal tour dei profeti in Italia per il Giubileo 2025 organizzato da un'associazione francese. L'avvocato diCardia: "Non ha mai chiesto né ricevuto soldi per accogliere pellegrini".