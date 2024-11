Anteprima24.it - M5S, l’irpina Spiniello la più votata per la Circoscrizione Sud

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSara, attivista del Movimento 5 Stelle di Avellino, ha recentemente raggiunto un prestigioso traguardo nelle elezioni per il Consiglio Nazionale del partito. Dopo aver brillato come la candidata donna della Campania con 420 voti,ha fatto il grande passo nella seconda fase delle elezioni, ottenendo ben 947 voti. Questo risultato la colloca al secondo posto, subito dietro l’eletto, il pugliese Lorenzo Longo, e la conferma come la donna piùnell’interaSud. La notizia è stata accolta con entusiasmo non solo dai suoi sostenitori, ma anche da una vasta comunità di attivisti che vedono inun’importante figura.Rispecchiando i valori del Movimento 5 Stelle, la candidata si è distinta per il suo impegno sociale e politico, portando avanti temi di rilevanza come i diritti degli animali e la protezione dell’ambiente.