Luca si innamora di Alessandro lo presenta in famiglia e poi lo choc | chi era davvero

“Si erato come parente dellaAgnelli e che spendeva 30 mila euro al mese di shopping. Mi aveva detto che aveva una casa a Parigi e che voleva sposarmi. Lo avevo cercato sui social ma non avevo trovato nulla, così mi ero fidato. Piaceva a tutta la mia, avevamo deciso di sposarci. Scoprire chi realmente era è stato uno. C’ho messo due anni per riprendermi”.>> “Non consumatelo e portatelo indietro”. Formaggio richiamato dai supermercati: marca, lotto e motivi del ritiroInizia così il racconto dia Le Iene. Un racconto figlio di un amore deluso, che invece di gioia ha portato dolore e sofferenza nel suo cuore. Sì perché Alexandru non era quello che diceva di essere, non aveva né un capitale ingente in banca, né era il rampollo di unafacoltosa.