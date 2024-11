Anconatoday.it - Luca Isidori non ce l'ha fatta. Il cuore del 16enne portiere ha cessato di battere

Leggi l'articolo completo su Anconatoday.it

ANCONA – Il suohadiquesto pomeriggio. É spirato all’ospedale regionale di Ancona, il ragazzodi Sirolo rimasto coinvolto in un terribile incidente nel pomeriggio di venerdì, in sella alla sua moto, mentre si recava agli allenamenti viaggiando lungo via.