Ilgiorno.it - Lombardia, Giorgetti: “Per il Pil sarebbe decimo stato in Ue”

Milano, 11 novembre 2024 – Il ministro dell’Economia Giancarloè intervenuto all'evento 'Il mondo è in. Verso il World Summit 2025' in corso al Palazzodi Milano: “La, se considerassimo solo il Pil,ildell'Ue – ha detto nel corso del suo discorso (da remoto) -. Una solidità che si fonda sulla diversificazione dell'economia”. Peri numeri lombardi sono “un risultato frutto di decenni di investimenti in infrastrutture, innovazione tecnologica e sviluppo industriale”, per una Regione “che si fonda su un modello culturale permeato dalla laboriosità e dalla solidarietà - ha aggiunto - fattori che rendono lapiù resiliente rispetto agli shock esterni. La partita che deve giocare laè quella di primeggiare con le aree più competitive del mondo”.