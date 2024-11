Lidentita.it - L’obbedienza è un valore?

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

Cristiano Delbò analizza l’equilibrio tra autorità e indipendenza nel percorso professionale, mettendo in luce come la capacità di esprimere opinioni critiche possa influenzare il successo individuale e aziendale.è un? Ricordo i miei nonni, quando ero piccolo, presentarmi, oltre che come loro nipotino, come un bravo “bambino obbediente”. Oggi, i miei nonni non .è un? L'Identità.