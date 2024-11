Quicomo.it - Lo prende a sassate in testa sulla panchina del parco per rubargli pc, orologio e marsupio: arrestato

Leggi l'articolo completo su Quicomo.it

Il fatto risale allo scorso 23 agosto. Un uomo di 31 anni era seduto su unadeldella Pace a Verano Brianza (al confine con il Comasco) quando è stato aggredito con calci e pugni. Come se non bastasse chi lo ha assalito ha preso e anche una pietra per colpirlo in. I due.