LIVE Zverev-Rublev ATP Finals 2024 in DIRETTA | bene Bolelli Vavassori alle 20 la cerimonia per Sinner!

19:10 Grande partita di Simone e Andrea che regolano facilmente in neanche un'0ra di gioco Bopanna/Ebden e partono con il piede giusto nel gruppo Mike Bryan. Verso le ore 20 ci sarà la cerimonia per "incoronare" Jannik come numero 1 del mondo per la stagione. Una volta finita, toccherà a Zverev-Rublev, restate con noi!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del match di Round Robin tra Alexander Zverev e Andrey Rublev.

Partita che inaugura le ATP Finals del terzo favorito della manifestazione, il tedesco classe '98 che ha concluso una brillante stagione da numero 2 delle classifiche mondiali. A bagnare l'edizione torinese c'è Rublev, che ha agguantato un posto nei primi 8 della race grazie anche al forfait di Novak Djokovic, e che nel finale di stagione ha fatto registrare un discreto calo di rendimento medio.