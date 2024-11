LIVE – Taranto-Cerignola Serie C 2024 25 DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Latestuale di, match valido per la quattordicesima giornata del girone C di/2025. Derby pugliese che dirà molto sulle ambizioni della formazione ospite, attualmente al secondo posto in classifica con 25 punti e la possibilità di accorciare sul Benevento capolista, che in questo turno ha perso contro il Picerno. L’incontro è in programma nella giornata di lunedì 11 novembre alle ore 20.30, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.COME SEGUIRE IL MATCHRISULTATI E CLASSIFICA/25 () SportFace.