Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, ATP Finals 2024 in DIRETTA: subito un esordio complicato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la prima giornata del gruppo Bob Bryan delle ATPdi doppio tra Simone/Andreae Rohan/Matthew. Quinto confronto diretto in stagione tra le due coppie, con la situazione ad ora in perfetta parità ed un precedente che scotta. Il torinese e l’emiliano hanno infatti ceduto ai prossimi rivali la finale degli Australian Open.Il duo azzurro si presenta in quel di Torino dopo aver ceduto all’nel Masters 1000 di Parigi Bercy. Stagione fantastica della coppia italiana, aperta dalla finale colta a Melbourne nel primo Slam dell’anno. Vincitori sula terra rossa di Buenos Aires, sull’erba di Halle e sul cemento di Pechino, Simone ed Andrea hanno collezionato inoltre le semifinali a Rio de Janeiro, Indian Wells e Roma, e una nuova finale Slam persa a Parigi dimostrando di essere competitivi su tutte le superfici.