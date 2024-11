LIVE – Alcaraz-Ruud round robin Atp Finals Torino 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ile latestuale di, incontro valevole per il Gruppo John Newcombe sul veloce indoor dell’Inalpi Arena alle ATPdi. La sessione diurna di questa seconda giornata di torneo si chiude con il singolare tra il numero tre e il numero sette del ranking mondiale. A leggere solo questi due numeri si potrebbe pensare a una differenza non troppo marcata tra i due giocatori, ma la realtà dice altro, ovvero di unsuper favorito in un match in cui i bookmakers lo quotano addirittra sotto l’1.10.ha vinto davvero poco negli ultimi mesi e pur avendo in passato raccolto qualchedegno di nota, di certo non si esprime al meglio su questi campi. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sul Centre Court, con inizio fissato non prima delle ore 14.