L’Inter ha perso l’occasione di minare le convinzioni che Conte ha trasferito al suo gruppo

Con il pareggio a San Siro contro, il Napoli ha conservato il primato in classifica e si è preso una grande soddisfazione dopo la sconfitta maturata contro l’Atalanta. La Gazzetta dello Sport lo scrive“Il peso del pareggio del Napoli è evidente se si pensa che arriva dopo la batosta contro l’Atalanta e in casa del, la squadra più forte del torneo, che aveva la grande opportunità vincendo di essere prima da sola e dileche giàal suo. Il presidente De Laurentiis ha già chiarito, confermando il pensiero del suo allenatore, che l’obiettivo di quest’anno è solo rientrare in Europa, ma aggiungendo un «mai dire mai», che lascia ai tifosi la possibilità di sognare”.Alla dodicesima di campionato nessuno avrebbe previsto il Napoli primo da solo, anche se il distacco dalle inseguitrici è minimo: stiamo assistendo al campionato più emozionante degli ultimi anni con 4 squadre seconde a un punto e la Juve, sesta, a due.