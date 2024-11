Fanpage.it - L’Intelligenza Artificiale può riconoscere il dolore nel volto delle capre

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Un team di scienziati dell'Università della Florida ha addestrato un'AI aledoloranti dalle foto dei loro volti. Per quanto singolare, questo studio potrebbe avere importanti applicazioni pratiche non solo per il benessere animale, ma anche per i pazienti umani che non possono parlare.