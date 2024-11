Tuttivip.it - “L’ha fatta piangere”. Grande Fratello: Shaila prende in disparte Mariavittoria, poi l’impensabile

Un confronto acceso ha segnato il pomeriggio di domenica nella Casa del, conGatta eMinghetti al centro della scena. Le due concorrenti, protagoniste di recenti tensioni, hanno affrontato apertamente questioni rimaste in sospeso, tra accuse e sentimenti.ha rimproverato adi parlarle alle spalle e di aver dimenticato in fretta Tommaso Franchi, con cui aveva stretto un legame prima del suo trasferimento in Spagna. Di fronte a queste accuse,ha chiesto adi essere chiara sui suoi sentimenti per Tommaso e per Javier Martinez.ha spiegato che, nonostante la forte attrazione verso Tommaso, il loro rapporto era ancora all’inizio quando è stato trasferito, e non si sente così legata da soffrirne la mancanza.