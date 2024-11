Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 11 novembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di11. Ariete Venere cambia aspetto e diventa severa in Capricorno, dove transita fino al 7 dicembre, significa che dovrete essere ancora più diplomatici e disciplinati. Questa negatività di Venere è solo apparente, il suo influsso sarà stimolante per il vostro progresso lavorativo e sociale. Non avete bisogno di studiare trucchi, vincete con la vostra simpatia, qualcuno potrebbe trovare l'amore nell'ambiente professionale. Nella salute Venere può provocare dolori alle articolazioni. Toro Siete fortunati, la vostra stella Venere assume un aspetto meraviglioso nel Capricorno, il passaggio avviene con la Luna altrettanto bella in Pesci, questo e altro può succedere in settimana che si conclude con una trionfale Luna piena nel vostro segno.