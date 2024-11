Unlimitednews.it - “Le leggi del cuore” in esclusiva su Raiplay e TikTok

ROMA (ITALPRESS) – Dopo lo straordinario successo ottenuto in tutta l’America Latina, negli USA e con la versione destinata al Messico, approda in Italia “LeDel”. La prima stagione della serie, composta da 131 episodi, prodotta da RCN Colombia e distribuita in Italia da Tunnel Produzioni, sarà disponibile in prima visionesuogni giovedì a partire dal 14 novembre e prossimamente su Rai2.Nel cast spiccano talentuosi attori del panorama televisivo latino-americano che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale. Laura Londoño, conosciuta per svariate produzioni di successo come “Café con Aroma de Mujer” e per aver vinto l’ultima edizione di MasterChef Spagna, Luciano D’Alessandro, attore e conduttore venezuelano di origine italiane già noto anche al pubblico italiano per la serie “Dolce Valentina” e prossimamente al cinema con “Padres” e Sebastián Martínez, protagonista dell’altrettanto acclamata serie Netflix L’Incidente.