Unlimitednews.it - Lazio, Righini “Bene approvazione Defr, nel 2027 debito sotto 20 mld”

Leggi l'articolo completo su Unlimitednews.it

ROMA (LA4NEWS/ITALPRESS) – “Un documento importantissimo di programmazione economica che contiene notizie importanti e che dimostra come le scelte di Governo fatte in questi mesi consentano di guardare con fiducia al futuro. Al termine del triennio programmato, la Regione vedrà l’indebitamento scenderei venti miliardi di euro, cosa che consentirà di ridurre le risorse regionali da destinare agli investimenti per poterle liberare e destinare al sostegno alle famiglie, ai redditi delle persone più bisognose e a sostenere la nostra manovra fiscale con ancora più determinazione”. Così l’assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Giancarlo, a margine della seduta del Consiglio Regionale delin cui è stato approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2025-