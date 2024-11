Ilpiacenza.it - "L’architettura e l’arte tardogotica nel contado piacentino", il nuovo libro di Maria Rebecca Orlandi

Leggi l'articolo completo su Ilpiacenza.it

Mercoledì 13 novembre 2024 alle ore 17,30 nella sede della Famiglia Piasinteina in Via 10 Giugno 3 si terrà la presentazione del volume "nel" di(ed. Lir). Interviene l’Autrice in dialogo con Giorgio Milanesi (Unipr). Il.