Tpi.it - L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

4 –tv:laQuesta sera, 11 novembre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda lade4 –, la fortunata serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, giunta all’ultima stagione. Una serie HBO-Rai Fiction,da Laura Bispuri e scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. In tutto sono previsti dieci episodi, divisi in cinque prime serate, con due episodi a serata. Mavederla intv e in?In tvAppuntamento questa sera, 11 novembre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 con laquarta e ultima stagione de. In tutto sono previste cinque prime serate, con due episodi a serata.