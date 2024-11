Fanpage.it - L’amica geniale 4, anticipazioni seconda puntata del 18 novembre: Elena e Lila incinte, i dubbi su Nino

Ledellade L'amica4 - Storia della bambina perduta, in onda lunedì 18alle ore 21:30 su Rai1. Nella serie tv con Alba Rohrwacher e Irene Maiorino,scopriranno di essere entrambe in dolce attesa. Intanto,continua a non fidarsi die mette in guardia l'amica.