Ilgiorno.it - Lambrate, cadavere sui binari della stazione

Milano, 11 novembre 2024 – Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato, poco fa, suiFs di, a Milano. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu che non hanno potuto fare altro che constatare il decessopersona, di cui non sono ancora note le generalità. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e gli agentipolfer di Milano, oltre ai tecnici di Rfi.