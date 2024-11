Sport.quotidiano.net - L’ALTRO ESONERO. Il Lecce punta su Giampaolo. Corvino: "Serve un uomo da campo»

Tutti gli indizi portano al nome di Marcoper la panchina del, dopo l’di Luca Gotti. "Ma il nome lo faremo quando avremo gli accordi firmati", taglia corto Pantaleo, direttore sportivo dei pugliesi. "La scelta di esonerare è sempre dolorosa. È una scelta tecnica, figlia di valutazioni sul trend della squadra in questo inizio di campionato, fatte sempre nell’interesse del club", ha detto ieri mattina il presidente Saverio Sticchi Damiani. "La squadra occupa una posizione di classifica non facile, abbiamo una delle peggiori difese e il peggior attacco. La situazione però non è compromessa, perché siamo ad un punto dalla salvezza, ma abbiamo deciso di provare ad invertire il trend".dal canto suo fa l’identikit del prossimo tecnico: "Stiamo cercando una persona dacome noi, ma non sarà semplice riprendere la stessa strada, e non possiamo permetterci di andare in confusione.