La Roma sprofonda Juric esonerato | Friedkin ora non può più sbagliare

(Adnkronos) –-Bologna finisce come poteva essere previsto. Con una sconfitta rovinosa per i giallorossi che sancisce l’esonero ufficiale a pochi minuti dal fischio finale di Ivan. Ora Dan e Ryannon devonola prossima mossa. Lanon c’è più, la squadra si è dissolta. Il campo rispecchia quello che le decisioni dei proprietari hanno reso inevitabile: perso per strada il progetto su cui avevano puntato, con l’esonero di Daniele De Rossi, hanno scelto un allenatore che non è riuscito a portare dalla sua parte uno spogliatoio evidentemente fragile. Il risultato è un totale fallimento, da tutti i punti vista possibili: i risultati sul campo, la tenuta del gruppo, la rottura con una città che fino a due mesi fa garantiva un sostegno incondizionato. Ora, con la zona retrocessione vicina, si aspettano le scelte di una proprietà colpevolmente assente e lontana.