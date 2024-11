Bolognatoday.it - La premier Meloni diserta l'appuntamento di Bologna a favore della Ugolini

Leggi l'articolo completo su Bolognatoday.it

Era la grande attesa per tenere il comizio di chiusuracampagna elettorale in vista del voto in Emilia Romagna. Ma laGiorgia, non sarà aa sostenere la candidata del centro destra alla presidenza Elena: a causa del protrarsi oltre il tempo previsto