Vicenzatoday.it - La Famiglia Addams, il musical al Teatro San Marco

Leggi l'articolo completo su Vicenzatoday.it

Sabato 16 novembre, ilSandi Vicenza alle ore 20,30 ha in programma: La, ilche ha conquistato Broadway, arriva in città per una serata all’insegna dell’umorismo nero e della satira pungente che caratterizza i celebri personaggi creati da Charles