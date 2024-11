Ravennatoday.it - La dura vita delle 'case sparse', dove avere l'acqua potabile costa più di 40mila euro a famiglia

Leggi l'articolo completo su Ravennatoday.it

Facile come bere un bicchier d'. Così recita una frase d'uso comune che indica qualcosa di semplice, immediato, un gesto quotidiano. Queste stesse parole, però, calate in una realtà come quella" del ravennate hanno quasi il sapore di una beffa. Perché qui, tra le Ville.