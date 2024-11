Padovaoggi.it - La delegazione pontificia del Santo e gli americano finanziano il restauro del Gattamelata

Leggi l'articolo completo su Padovaoggi.it

Ladella Basilica di Sant’Antonio in Padova, con le organizzazioni americane senza scopo di lucro Friends of Florence e Save Venice, annunciano il loro sostegno finanziario per ildel monumento equestre aldi Donatello. L’opera in bronzo, datata alla.