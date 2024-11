Reggiotoday.it - La Casa comunale per i senza fissa dimora si rinnova: arriva la donazione di Ikea

Leggi l'articolo completo su Reggiotoday.it

Visita allaperdi via Reggio Campi del sindaco Giuseppe Falcomatà. L’occasione è servita per ringraziare la societàper larelativa ad alcuni arredi, destinati all’immobile, e per incontrare gli operatori della cooperativa Vitasì, impegnati nel.