.com - Kean, dal buio alla Juve ai gol con la Fiorentina: i segreti della rinascita

(Adnkronos) – Nellache vola, l’uomo copertina è inevitabilmente Moise. La tripletta di ieri contro il Verona lo ha incoronato come l’attaccante più in forma del campionato e candidato per una maglia da titolare nei prossimi impegniNazionale italiana contro Francia e Belgio., arrivato in estate dntus per ‘soli’ 15 milioni, è già a quota 8 gol in Serie A, che si sommano ai tre segnati in Conference League, tra preliminari e fase finale, per un totale di 11 reti stagionali. Una partenza così a Firenze non la vedevano da tempo e i tifosi viola, che sognano a occhi aperti grazie al secondo posto in classifica, già scomodano paragoni eccellenti con mostri sacri come Batistuta, Toni o Gilardino.in Toscana ha ritrovato forma e senso del gol, ma soprattutto fiducia, dopo anni bui in cui il suo indubbio talento era oscurato da prestazioni incolori e comportamenti spesso sopra le righe fuori dal campo.