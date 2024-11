Kamnik-Milano in tv | data orario e diretta streaming Champions League femminile 2025 volley

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per il secondo turno della Pool C della Cev2024/di. Le ragazze di Stefano Lavarini, dopo aver superato con un netto 3-0 interno il Porto, affrontano la prima trasferta stagionale del torneo continentale con l’obiettivo di sempre: vincere. Dall’altra parte della rete ci sono le slovene di coach Bruno Najdic, che vanno a caccia di punti per smivoere la classifica dopo la sconfitta incassata ad Istanbul contro il Vakifbank. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di martedì 12 novembre alla Sportna Dvorana Tivoli di Lubiana, in Slovenia. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Calcite Numia Verodella massima competizione continentale per club.