Oasport.it - Jannik Sinner: “Per battere Fritz devo alzare il mio livello. Buona partenza, non giocavo da quattro settimane”

Pronostici rispettati e prima vittoria pernel Round Robin delle ATP Finals 2024 di Torino. L’altoatesino (n.1 del mondo), inserito nel Gruppo “Ilie Nastase”, si è imposto per 6-3 6-4 contro l’australiano Alex de Minaur. Dopo unacontratta,è riuscito a sciogliersi un pochino e questo gli è stato sufficiente per prevalere senza troppe difficoltà.“È stata un’ottima, soprattutto considerando che nonuna partita ufficiale da. Sono orgoglioso di essere riuscito a giocare a questoal mio esordio qui a Torino“, le sue prime parole in conferenza stampa all’Inalpi Arena, in relazione al suo periodo di inattività e ricordando il forfait dato per il Masters1000 di Parigi-Bercy.Parlando nel caso specifico della partita contro de Minaur, ha aggiunto: “Giocare contro di lui è sempre difficile, è davvero un grande combattente.