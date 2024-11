Feedpress.me - Jannik Sinner incoronato, è il re del tennis nel 2024

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

Non poteva esserci un luogo migliore delle ATP Finals di Torino per incoronarecome re delmondiale nel. L’investitura ha avuto come scenario la Inalpi Arena , sede del "torneo dei maestri". Ilta altoatesino è stato premiato per aver chiuso l’anno al numero 1 del ranking : succede nell’albo d’oro a Nole Djokovic e Carlos Alcaraz . Un anno che ha dominato, con.