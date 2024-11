Calcionews24.com - Italia Under 21, Carmine Nunziata: «Percorso positivo per gli azzurri soprattutto su questo aspetto»

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

21, le dichiarazioni in conferenza stampa diin vista del match amichevole contro la Francia L’allenatore dell’21,, ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista del match contro la Francia. LE PAROLE – «Ilfatto fin qui è stato. Abbiamo fatto 27 gol e .