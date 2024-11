Oasport.it - Italia-Georgia, Test Match rugby 2024: programma, orario, tv, streaming

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

L’deldeve smaltire in fretta le scorie del pesante ko subito contro l’Argentina, perché tra meno di una settimana a Genova arriverà la, in quella che Gonzalo Quesada ha definito “la partita più importante di queste Autumn Nations Series”. L’appuntamento è domenica 17 novembre con fischio d’inizio alle 14.40.Tra le scorie da smaltire, oltre agli evidenti errori commessi dagli azzurri che hanno regalato – di fatto – tre mete all’Argentina, anche la situazione infortunati. Out Ange Capuozzo, causa protocollo concussion, sono diversi gli azzurri usciti malconci da Udine e bisognerà capire se recupereranno per la. Che, ancor più dopo il pesante 18-50 di sabato, diventa una partita non solo da non perdere, ma da vincere in maniera convincente.Per il secondo dei tre incontri degli azzurri nelle Autumn Nations Seriesdila diretta tv delsarà disponibile su TV8 HD e Sky Sport Arena, mentre la direttasarà fruibile su tv8.